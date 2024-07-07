Раскрыт график Путина на ближайшие дни

На следующей неделе Путин примет участие в форуме БРИКС и встретится с Совбезом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в парламентском форуме БРИКС. График главы государства раскрыли в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия-1».

В ближайшие дни Путин также пообщается с финалистами конкурса «Это у нас семейное» и проведет совещание с постоянными членами Совбеза и правительством России. Помимо этого, с 8 по 9 июля у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Москве.

Ранее стало известно, что в ходе визита индийского премьера планируется общение Моди с Путиным в неформальной обстановке. Политики также проведут переговоры в узком составе в Кремле, и в расширенном — в составе делегаций. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал предстоящий визит важным для российско-индийских отношений, которые находятся на уровне стратегического партнерства.