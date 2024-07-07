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17:40, 7 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Лос-Анджелесе и назвала главное разочарование русских в городе

Фото: Henning Witzel / Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Лос-Анджелесе, США, и назвала бездомных главным разочарованием русских в городе. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее знакомые соотечественники были шокированы числом бездомных на улицах. «Когда ты встречаешь столько бомжей, которые беспардонно описали все углы, в этот момент больше чувствуешь ненависти ко всему происходящему», — написала блогерша.

Кроме того, к минусам жизни в звездном городе русские относят бесконечные пробки и постоянную жару. «Разве это не мечта для тех, кто устал от российских зим?» — задалась вопросом Ершова.

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Также путешественница заметила, что россияне часто жалуются на цены в Лос-Анджелесе. «Это плата за возможность жить в одном из самых динамичных городов мира. Здесь многие русские платят за атмосферу, за понты, за возможности», — заключила Ершова.

Ранее еще одна тревел-блогерша из России рассказала, что у нее возникли проблемы при выборе еды в США. По ее опыту, в стране сложно найти рестораны с полезной и нежирной пищей.

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      Марк Успенский
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