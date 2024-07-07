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15:22, 7 июля 2024Россия

Сотрудники метро Петербурга сломали руку коллеге после ее жалобы начальству

Shot: в Санкт-Петербурге сотрудники метро сломали руку коллеге

Фото: Sergiy Artsaba / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники метро сломали руку коллеге, которая пожаловалась на одного из них начальству. Женщина уже год не может добиться наказания за нанесенные ей травмы, пишет Shot в Telegram.

По словам пострадавшей, работавшей инспектором транспортной безопасности в петербургском метро, в октябре 2023 года она досматривала пассажиров, когда коллега начал придираться к ее работе и делать замечания. После этого россиянка написала служебную записку с просьбой к начальству разобраться в ситуации. Однако, как она утверждает, реакция за этим не последовала.

Уже после окончания смены женщина решила сама обсудить конфликт с коллегой, но в разговор вмешался еще один инспектор, который вытолкал ее в коридор. Как утверждает пострадавшая, мужчина удерживал ее, а сотрудник метро, на которого она написала жалобу, наносил удары по голове и телу. В результате у россиянки оказалась сломана рука. Также у нее зафиксировали ушибы головы.

Как стало известно изданию, заявление в полицию дало старт административному делу по статье о побоях, не повлекших серьезных последствий, однако позже в его возбуждении отказали. После этого пострадавшая обратилась в прокуратуру и ведомство обязало вновь начать расследование.

Адвокат женщины считает, что разбирательство затягивается намерено, чтобы дело закрыли в связи с истечением срока давности, который в таких случаях составляет два года. Кроме того, по словам россиянки, работодатель заявил, что ее никто не избивал и отказывается вмешиваться в ситуацию.

Ранее в Красноярском крае женщину избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате. Как стало известно, конфликт начался с обсуждения ежегодно подтапливаемого тоннеля у станции Водораздел в Емельяновском районе. Россиянка возмутилась требованиям платить взносы за дорогу, которой не пользуется и заявила, что проблему должны решать власти, а не дачники. Выступавший за сбор денег мужчина не согласился с ней и пригласил на встречу, в ходе которой, как утверждает пострадавшая, отобрал у нее телефон и избил.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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