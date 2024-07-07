Стало известно о возможности нового дела против сына российского священника

ТАСС: сына священника Ащеулова могут обвинить в дискредитации армии России

Правоохранительные органы могут возбудить еще одно уголовное дело в отношении осужденного за госизмену и терроризм Иоанна Ащеулова — старшего из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как стало известно агентству, в последнем слове Иоанн Ащеулов жестко осудил Вооруженные силы РФ и российские власти. Его речь может послужить поводом для обвинения в дискредитации армии.

Ранее прокурор запросил по 18 лет лишения свободы для каждого из трех обвиняемых в покушении на государственную измену сыновей Игоря Ащеулова.

1 июля 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать дело троих мужчин, обвиняемых в покушении на госизмену в связи с намерением вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). На слушаниях подсудимые признали вину.

Семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли у нее девятерых несовершеннолетних детей из-за плохих условий проживания. Через две недели детей вернули родителям, предложив им на время ремонта в их постоянном жилище переехать в село Озерки. Сам глава семьи, священник Игорь Ащеулов, был лишен прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами.