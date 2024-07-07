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21:15, 7 июля 2024Мир

Стало известно о желании Ле Пен инициировать переговоры по Украине

Верзини: Ле Пен в случае прихода к власти инициирует переговоры по Украине
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае прихода к власти попытается инициировать переговоры по Украине. Об этом заявил кандидат в депутаты от правой партии «Национальное объединение» в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини, пишет РИА Новости.

По его словам, Ле Пен попытается усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и всех союзников Франции, чтобы достичь мира. Политик заявил, что позиция Ле Пен в отношении России и конфликта на Украине «предельно ясна».

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. По ее словам, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России.

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      Марина Совина
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