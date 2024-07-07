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13:35, 7 июля 2024Мир

Стало известно об опасениях итальянского премьера из-за выборов во Франции

Bloomberg: премьер Италии Мелони опасается победы партии Ле Пен во Франции
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони опасается победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Она (Мелони — прим «Ленты.ру») прекрасно понимает, что в случае победы партии Ле Пен 7 июля — даже не имея абсолютного большинства в парламенте — они будут в лучшем случае непростыми союзниками. Француженка бросает вызов нынешнему статусу итальянки как знаменосца и любимца новой марки консерватизма, пытающейся навязать себя всему Европейскому союзу», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что куда больше общего у Ле Пен не с нынешним итальянским премьером, а с лидером партии «Лига», вице-премьером Маттео Сальвини, который также высказывался в поддержку российских властей и делал противоречивые заявления о миграции. По данным источников издания, Мелони опасается, что Сальвини может воспользоваться победой «Нацобъединения» для продвижения своих собственных амбиций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур нужен для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. По его словам, если бы итоги первого тура голосования были положены в формирование парламента республики, то Францию ждали бы очень серьезные перемены.

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      Александр Курбатов
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