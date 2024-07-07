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09:59, 7 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении места дислокации ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: в Харьковской области уничтожено место дислокации ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В результате ночной атаки по Юльевскому заводу в селе Старый Мерчик Харьковской области Украины уничтожено место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ (горюче-смазочными материалами, — прим. «Ленты.ру»), поражен склад с боекомплектами, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации», — говорится в публикации.

По словам подпольщика, российские военные также нанесли удар по территории железнодорожной станции города Лозовая, на которой находился состав с бойцами и техникой ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Переданную ВСУ технику поразили в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

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      Глеб Палехов
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