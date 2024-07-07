Украину предупредили о сокращении помощи со стороны крупного союзника в НАТО

Independent: любой исход выборов во Франции приведет к сокращению помощи Украине

Любой исход второго тура парламентских выборов во Франции приведет к сокращению помощи Украине, предупредила британская газета The Independent.

В статье указывается, что даже при самом благоприятном сценарии помощь со стороны крупного союзника Киева в НАТО уменьшится. Издание выдвинуло два наиболее вероятных варианта развития событий: либо премьером Франции может стать крайне правый политик, либо парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Национальное объединение» и «Возрождение», и, как утверждается в публикации, «любой из этих результатов будет ничем иным, как победой для Москвы»

Если премьер-министром страны станет Жордан Барделла, возможность отправки большего количества оружия дальнего боя и французских войск на Украину будет исключена. При втором сценарии парламент Франции, вероятнее всего, будет парализован в вопросах внешней политики, а левые разделятся по поводу того, какую позицию занять в отношении Украины и конфликта, говорится в материале.

Издание также напомнило, что у Парижа заканчиваются ракеты SCALP, которые он направил на Украину, а комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о французских войсках «были сильно преувеличены».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.