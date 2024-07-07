Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 7 июля 2024Россия

Установлены личности всех не вставших во время гимна в российской школе родителей

В КБР установили личности не вставших во время гимна в школе Нальчика родителей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) установили личности всех россиян, не вставших во время гимна России в школе №33 в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения региона.

Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на контроле правоохранительных органов. «К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в Минпросвещения КБР.

Там добавили, что среди школьников не выявили не проявлявших уважение к гимну. Ребенок, который закрывал уши во время его звучания, оказался дошкольником.

Ранее стало известно, что на россиян, демонстративно отказавшихся сидеть при исполнении гимна России, накажут. На них составили протоколы.

5 июля на кадры из школы №33 Нальчика обратил внимание депутат Госдумы Андрей Картаполов. Глава комитета по обороне назвал произошедшее неуважительным отношением к одному из государственных символов России и подчеркнул, что направил запрос в компетентные органы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракеты никуда бы не полетели». Лавров указал на роль США в украинских атаках на регионы России

      Аршавин сравнил Головина с собой

      Установлены личности всех не вставших во время гимна в российской школе родителей

      Сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами

      Эрдоган назвал наказанием всей турецкой нации решение УЕФА

      Илон Маск назвал причины упадка Запада

      Авария с участием эсминца «Саханд» произошла в порту Ирана

      Бойцы ВС РФ без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных

      В Нью-Йорке из городского бюджета закупили видеоигры для заключенных

      Российский расчет ПВО сбил ракеты ВСУ над Мелитополем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше