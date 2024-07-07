Установлены личности всех не вставших во время гимна в российской школе родителей

В КБР установили личности не вставших во время гимна в школе Нальчика родителей

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) установили личности всех россиян, не вставших во время гимна России в школе №33 в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения региона.

Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на контроле правоохранительных органов. «К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в Минпросвещения КБР.

Там добавили, что среди школьников не выявили не проявлявших уважение к гимну. Ребенок, который закрывал уши во время его звучания, оказался дошкольником.

Ранее стало известно, что на россиян, демонстративно отказавшихся сидеть при исполнении гимна России, накажут. На них составили протоколы.

5 июля на кадры из школы №33 Нальчика обратил внимание депутат Госдумы Андрей Картаполов. Глава комитета по обороне назвал произошедшее неуважительным отношением к одному из государственных символов России и подчеркнул, что направил запрос в компетентные органы.