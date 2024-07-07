Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 7 июля 2024Мир

В Британии сообщили о планах лейбористов заключить с ЕС договор о безопасности

Глава МИД Британии Лэмми: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Европейским союзом (ЕС) договор об обеспечении безопасности. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дэвида Лэмми.

Отмечается, что партия планирует включить в договор широкий круг вопросов, в том числе оборону, энергетику, климатический кризис, пандемии и нелегальную миграцию. Глава МИД добавил, что договор о безопасности не подорвет приверженность лейбористов оставаться за пределами единого рынка и таможенного союза Евросоюза. Министр заявил, что хочет «структурированного диалога» с ЕС.

Ранее Лейбористская партия Великобритании впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент. 5 июля новый премьер Соединенного королевства Рид Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      Тамбовский губернатор отреагировал на слова о погибшем на СВО контрактнике

      Муж Харрис заболел COVID-19 после появления на публике с Байденом

      Два украинских беспилотника сбили над Воронежской областью

      Российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ с помощью туннеля

      Канделаки прокомментировала изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

      Аршавин призвал отвезти сборную Украины по футболу в Хатынь

      Берлин стал вероятным местом проведения мирной конференции по Украине

      Ле Пен прокомментировала результаты выборов

      Над российским регионом сбили несколько украинских БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше