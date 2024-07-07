В Британии сообщили о планах лейбористов заключить с ЕС договор о безопасности

Глава МИД Британии Лэмми: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности

Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Европейским союзом (ЕС) договор об обеспечении безопасности. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дэвида Лэмми.

Отмечается, что партия планирует включить в договор широкий круг вопросов, в том числе оборону, энергетику, климатический кризис, пандемии и нелегальную миграцию. Глава МИД добавил, что договор о безопасности не подорвет приверженность лейбористов оставаться за пределами единого рынка и таможенного союза Евросоюза. Министр заявил, что хочет «структурированного диалога» с ЕС.

Ранее Лейбористская партия Великобритании впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент. 5 июля новый премьер Соединенного королевства Рид Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД