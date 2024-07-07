В штабе Байдена пообещали больше не давать список вопросов интервьюерам

CNN: в штабе Байдена пообещали больше не давать списки вопросов интервьюерам

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена обещают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов», — сказал собеседник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, которые брали интервью у Байдена. По меньшей мере двое интервьюеров признались, что получили такой список.