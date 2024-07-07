Пользователей Apple Vision Pro напугали пауками

Уязвимость Apple Vision Pro позволяла пугать владельцев шлема пауками и мышами

Компания Apple исправила уязвимость гарнитуры Vision Pro, которая позволяла выводить на экран реалистичные изображения насекомых и животных. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Особенность встроенного в девайс браузера Safari позволяла настраивать веб-сайты таким образом, чтобы при открытии их через очки Vision Pro на экране появлялись пугающие пользователей изображения. По словам журналистов, чаще всего такие сайты демонстрировали реалистичные модели пауков, летучих мышей и прочих животных.

Специалисты отметили, что фактически уязвимость не является опасной — любой сайт можно настроить таким образом, чтобы он показывал для смартфона, компьютера или шлема AR и VR разный контент. Однако внезапное появление большого и шевелящегося паука, издавающего резкие звуки, может напугать пользователей.

Проблема была обнаружена исследователем безопасности Райаном Пикреном в феврале. Специалист рассказал о ней Apple — инженеры компании исправили ошибку в июньском обновлении visionOS 1.2.

В конце июня корпорация Apple впервые начала продажи гарнитуры Vision Pro за пределами США. Девайс появился в продаже в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре.