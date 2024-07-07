Верзини: провоенная позиция Макрона может иметь трагичные последствия для ЕС

Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине может иметь трагичные последствия для Франции и Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с РИА Новости предупредил кандидат в депутаты от правой партии «Национальное объединение» в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.

Как заявил французский политик, у Макрона столь «радикальная и провоенная позиция», потому что он «не знает, что такое война», это «трагично для Франции, для Европы и для всего мирного процесса».

По его мнению, «необходимо снять напряженность и вернуться за стол переговоров». Позиция его партии заключается в содействии мирным переговорам для решения конфликта на Украине, подчеркнул Верзини.

Ранее лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России.