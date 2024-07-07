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19:00, 7 июля 2024Россия

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Шебекинском районе Белгородской области
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов атаковали три населенных пункта в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал», — написал он.

По словам главы Белгородской области, один беспилотник сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в районе Шебекино. Взрыв повредил легковое авто и комбайн. Второй дрон повредил автомобиль в поселке Красное. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения, повредив жилой дом и постройки во дворе.

Утром воскресенья, 7 июля, силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. При падении обломков загорелся один из складов.

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      Александр Курбатов
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