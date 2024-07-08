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14:54, 8 июля 2024Россия

17-летняя россиянка сбежала из дома из-за проваленного ГИА и оставила послание

Shot: под Тверью девятиклассница сбежала из дома из-за ГИА и оставила послание

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Девятиклассница из деревни Лазарево Тверской области сбежала из дома из-за проваленного ГИА по трем предметам и оставила родителям послание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, 17-летняя россиянка не сумела сдать экзамены по обществознанию, географии и русскому языку. Школьницу сильно расстроило, что родители не стали ее поддерживать. В доме на этом фоне начались ссоры.

Накануне девочка взяла немного вещей и ушла. Родители пытались дозвониться до дочери, но телефон у нее был выключен. Они обратились в полицию.

Оперативники во время обыска нашли записку, в которой девочка пояснила родителям, что устала от упреков и решила жить отдельно. Документы несовершеннолетней остались дома.

Найти подростка удалось только спустя сутки. Школьница все это время провела на улице. С ее семьей начали работать полицейские.

Ранее сообщалось, что в Кемерово 12-летняя школьница сбежала из дома, чтобы жить со своим 16-летним парнем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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