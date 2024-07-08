Альянс Орбана получит статус фракции в Европарламенте

Politico: созданный Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

Правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, смог добиться достаточной поддержки для получения официального статуса фракции в Европарламенте (ЕП). Об этом пишет Politico.

По правилам для получения статуса фракции группировка должна иметь в составе 23 парламентария из семи стран. У «Патриотов за Европу» достаточное количество набралось после того, как к ней присоединилась бельгийская партия «Фламандский интерес».

Ранее сообщалось, что члены французской партии «Национальное объединение», основанной Марин е Пен, ведут переговоры с другими группами в ЕП, в результате которых партия может присоединиться к альянсу «Патриоты за Европу».

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.