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02:31, 8 июля 2024Мир

Альянс Орбана получит статус фракции в Европарламенте

Politico: созданный Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, смог добиться достаточной поддержки для получения официального статуса фракции в Европарламенте (ЕП). Об этом пишет Politico.

По правилам для получения статуса фракции группировка должна иметь в составе 23 парламентария из семи стран. У «Патриотов за Европу» достаточное количество набралось после того, как к ней присоединилась бельгийская партия «Фламандский интерес».

Ранее сообщалось, что члены французской партии «Национальное объединение», основанной Марин е Пен, ведут переговоры с другими группами в ЕП, в результате которых партия может присоединиться к альянсу «Патриоты за Европу».

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

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      Марина Совина
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