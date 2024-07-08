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20:59, 8 июля 2024Наука и техника

На Аравийском полуострове обнаружили следы продвинутой цивилизации

В Саудовской Аравии обнаружили следы древних продвинутых сообществ

Фото: Informa UK Limited, trading / Taylor & Francis Group

Международная группа ученых обнаружила следы древних технологически продвинутых сообществ, существовавших на Аравийском полуострове 6500-8000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Levant.

Специалисты изучили каменные сооружения на северо-западе Саудовской Аравии, в регионах Аль-Ула и Хайбар. Из 431 сооружения 62 были подробно обследованы, а 11 раскопаны. Кроме того, ученые провели раскопки зданий на вулканическом плато Харрат-эль-Увайрид. Ширина этих построек, образованных концентрическими рядами больших камней, достигала 4-8 метров.

Оказалось, что проживавшие здесь люди использовали сложную стратегию и технологии, позволявшие их цивилизации процветать. Они строили большие каменные круги, которые служили не только временными жилищами, но и местами для изготовления инструментов и приготовления пищи. В качестве крыши для этих сооружений использовались обработанные шкуры животных.

Анализ костей животных показал, что люди питались как одомашненными (козы, овцы, крупный рогатый скот), так и дикими видами животных, что указывает на их приспособляемость к изменяющимся условиям окружающей среды. Они также выращивали местные и привозные растения и использовали точильные камни для измельчения трав.

Люди не оставались на одном месте, а периодически перемещались, разбирая и собирая свои жилища. Однако они проводили достаточно времени на каждом участке, затрачивая время и усилия, необходимые для добычи и обработки базальтовых блоков весом до одной тонны каждый. Это говорит о том, что они возвращались в эти места в течение сотен лет, если не более 1200 лет.

Авторы предполагают, что жители Харрат-эль-Увайрид представляли особую культурную группу, которая взаимодействовала со своими соседями на севере — регионе, включающем в себя современную Иорданию, Палестину и Сирию. Некоторые из обнаруженных орудий труда напоминают те, что были найдены в более ранних местах по всей Иордании, что указывает на торговлю или заимствование методов их изготовления.

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      Александр Еникеев
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