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14:45, 8 июля 2024Мир

Байдену понадобилась инструкция дороги к трибуне

Axios: Байдену готовят инструкции, чтобы он не терялся по дороге к трибуне

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сотрудники Белого дома перед каждым мероприятием президента США Джо Байдена готовят подробную инструкцию для того, чтобы 81-летний американский лидер не терялся по дороге к трибуне. Об этом сообщает портал Axios.

«Перед проведением мероприятий сотрудники аппарата президента Байдена готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, в котором указан точный путь к трибуне», — пишет интернет-издание.

Ранее стало известно, что Байден прошел консультацию врача после дебатов с бывшим президентом США и кандидатом от Республиканской партии на выборах в 2024 году Дональдом Трампом.

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      Глеб Бажуткин
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