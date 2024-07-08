Байдену понадобилась инструкция дороги к трибуне

Axios: Байдену готовят инструкции, чтобы он не терялся по дороге к трибуне

Сотрудники Белого дома перед каждым мероприятием президента США Джо Байдена готовят подробную инструкцию для того, чтобы 81-летний американский лидер не терялся по дороге к трибуне. Об этом сообщает портал Axios.

«Перед проведением мероприятий сотрудники аппарата президента Байдена готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, в котором указан точный путь к трибуне», — пишет интернет-издание.

Ранее стало известно, что Байден прошел консультацию врача после дебатов с бывшим президентом США и кандидатом от Республиканской партии на выборах в 2024 году Дональдом Трампом.