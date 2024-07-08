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09:06, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Бывшая сотрудница секса по телефону опровергла главный стереотип о работе

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Американская модель OnlyFans Си-Джей Спаркс рассказала, что в прошлом подрабатывала в сервисе, который предоставлял в том числе услуги секса по телефону. В подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого вышел на YouTube, она развеяла миф о том, что говорила с людьми только о сексе.

«Достаточно часто люди звонили мне, просто чтобы поболтать о том о сем. (...) В половине случаев эти парни просто хотели поговорить», — опровергла она главный стереотип о бывшей работе. Эротическая модель добавила, что рассказывала об этом людям, которые не работали в секс-индустрии, однако те ей не верили.

Ранее Спаркс пожаловалась на преследования фаната. По словам экс-сотрудницы секса по телефону, неизвестный мужчина начал постоянно ей звонить, а также отправлять голосовые сообщения с угрозами.

Перед этим модель OnlyFans вспомнила самый необычный запрос от подписчика. Спаркс раскрыла, что один из поклонников просил ее забеременеть.

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      Олег Давыдов
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