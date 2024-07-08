Военный эксперт Михайлов: Украина не услышит ничего нового на саммите НАТО

Украина не услышит ничего нового на саммите НАТО по вопросу вступления в альянс. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии «Известиям».

Михайлов оценил вероятность новых заявлений по членству Киева в НАТО на предстоящем саммите объединения в Вашингтоне. По его мнению, повестка саммита будет сведена к заявлениям о поддержке «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Ничего конкретного Украине не предложат на саммите. Опять расскажут ей "сказку про белого бычка", про то, что они введут Украину в состав НАТО в ближайшие годы», — заявил военный эксперт. Он добавил, что принятие Киева в альянс повлечет за собой ответные действия России.

Ранее издание The Washington Post предрекло Зеленскому разочарование итогами саммита НАТО. Отмечается, что после прошлогоднего саммита НАТО политик разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в альянс.