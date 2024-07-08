Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 8 июля 2024Бывший СССР

Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

Глава МИД Белоруссии Рыженков и его коллега из Китая Ван И встретились в Пекине

Фото: МИД Беларуси / X

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в Пекине. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство в X.

«В Пекине проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в публикации министерства.

8 июля Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне «Брестский». Как сообщалось, во время тренировок планируется отработка методов ночного десантирования, а также ведение боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Байдену понадобилась инструкция дороги к трибуне

      В Грузии заявили о готовности сотрудничать с США

      Бывший завод Volkswagen возобновил производство

      Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

      Тренер пояснила прекращение работы с российским фигуристом фразой про цирк

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше