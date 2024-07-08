Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

Глава МИД Белоруссии Рыженков и его коллега из Китая Ван И встретились в Пекине

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в Пекине. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство в X.

«В Пекине проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в публикации министерства.

8 июля Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне «Брестский». Как сообщалось, во время тренировок планируется отработка методов ночного десантирования, а также ведение боя в населенном пункте и преодоление водных преград.