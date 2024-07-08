Россиянам назвали препятствующий развитию сахарного диабета продукт

Врач Гандельман заявил, что хумус препятствует развитию сахарного диабета

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал россиянам продукт, который защищает от развития сахарного диабета. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которого доступен на сайте телеканала, он заявил, что таким полезным свойством обладает хумус.

Гандельман рассказал, что в хумусе содержится марганец. По его словам, этот микроэлемент препятствует развитию сахарного диабета.

Его соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, добавил, что также в этом продукте содержится большое количество меди. Он уточнил, что медь — это жизненно важный элемент, который участвует в формировании гемоглобина.

Ранее Гандельман и Продеус в программе «Жить здорово!» назвали обязательный повод обратиться к врачу при облысении. Они предупредили, что внезапные очаги выпадения волос на голове или на любых других участках тела могут быть признаком опасного заболевания.