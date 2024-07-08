Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:52, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали препятствующий развитию сахарного диабета продукт

Врач Гандельман заявил, что хумус препятствует развитию сахарного диабета

Фото: Ludovic Avice / Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал россиянам продукт, который защищает от развития сахарного диабета. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которого доступен на сайте телеканала, он заявил, что таким полезным свойством обладает хумус.

Гандельман рассказал, что в хумусе содержится марганец. По его словам, этот микроэлемент препятствует развитию сахарного диабета.

Его соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, добавил, что также в этом продукте содержится большое количество меди. Он уточнил, что медь — это жизненно важный элемент, который участвует в формировании гемоглобина.

Ранее Гандельман и Продеус в программе «Жить здорово!» назвали обязательный повод обратиться к врачу при облысении. Они предупредили, что внезапные очаги выпадения волос на голове или на любых других участках тела могут быть признаком опасного заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Путин поручил внести одно изменение при выплате материнского капитала

      Премьер Индии поделился планами по дальнейшему сотрудничеству с Россией

      Россиянам назвали способы правильно одеться в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше