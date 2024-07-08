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11:39, 8 июля 2024Среда обитания

Китай построит самую мощную в мире электростанцию

Китай построит солнечную электростанцию мощностью восемь гигаватт

Фото: Song Rui / Globallookpress.com

Китайская государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group собирается построить солнечную электростанцию (СЭС) мощностью восемь гигаватт, передает Electrec.

Станцию возведут в рамках комплексного проекта по энергетике. СЭС стоимостью 10,99 миллиарда долларов будет расположена в Ордосе (Внутренняя Монголия) и обеспечит электроэнергией регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая. В дополнение к солнечным панелям на территории возведут ветряки, хранилище электроэнергии объемом пять гигаватт в час, а также тепловую электростанцию, работающую на угле. Ожидается, что строительство закончится в июне 2027 года.

В настоящее время три крупнейшие солнечные электростанции также расположены в Китае. Это Ningxia Tenggeli и Golmud Wutumeiren мощностью по три мегаватта каждая, а также станция мощностью 3,5 за пределами столицы Синьцзяна Урумчи. Последняя была открыта в июне 2024 года, она принадлежит национальной энергетической компании КНР Power China.

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      Мария Черкасова
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