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17:37, 8 июля 2024Экономика

МВФ собрался снизить взимаемые с Украины комиссии и штрафы

Bloomberg: МВФ пересмотрит размер комиссий и штрафов с крупнейших заемщиков

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, которые выплачивают крупнейшие страны-заемщики, в том числе Украина, Аргентина и Египет, на фоне беспокойства о необоснованных расходах. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

В организации ранее отмечали, что дополнительные комиссии являются частью финансовой модели. Они препятствуют как заимствованию сверх квоты, так и слишком долгому погашению. В то же время сами заемщики напоминали, что из-за такого подхода вынуждены сокращать необходимые расходы, например, на здравоохранение.

Предполагается, что вопрос рассмотрят в понедельник, 8 июля, однако окончательного решения в этот день не ожидается, утверждают собеседники агентства.

США, являющиеся главным акционером МВФ, уже заявили о готовности пересмотреть размер сборов. Одним из главных аргументов в пользу пересмотра остается рост ставок по всему миру, из-за чего заемщики вынуждены выплачивать большую, чем ожидали, сумму. Для утверждения изменений необходимы 70 процентов голосов членов правления.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед МВФ вырос до 13,8 миллиарда долларов, что позволило ей переместиться на вторую строчку в списке крупнейших должников. Лидерство с большим отрывом удерживает Аргентина — более 40 миллиардов долларов.

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      Платон Щукин
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