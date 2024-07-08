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00:26, 8 июля 2024Мир

Макрон поздравил бывшего президента Франции с избранием в парламент

Figaro: Макрон поздравил экс-президента Олланда с избранием в парламент Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура выборов. Об этом сообщает газета Figaro.

«Эммануэль Макрон вечером позвонил Франсуа Олланду, чтобы поздравить его», — сообщили источники.

Ранее евродепутат от «Национального объединения» Тьерри Мариани заявил, что результаты выборов в парламент Франции «необъяснимы» и «крайне неожиданны». В штабе партии встретили результаты выборов громким возгласом «фу!». Остальные сохраняли молчание.

7 июля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет обращаться к французам в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов.

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      Марина Совина
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