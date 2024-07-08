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11:11, 8 июля 2024Россия

Минобороны наградило ожидающую в тылу жену российского бойца СВО

Минобороны наградило жену российского участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минобороны наградило ожидающую в тылу жену российского бойца специальной военной операции на Украине (СВО) Анастасию, пишет «Волгоградская правда».

В сентябре 2022 года бойца с позывным «Фара» мобилизовали на фронт. Тогда же пара и заключила брак. Сейчас 25-летний участник СВО — младший лейтенант, командир подразделения. Награжден орденом Мужества за отражение контрнаступления под Работино и медалью «За спасение погибавших» – за неоднократную эвакуацию людей с поля боя.

После того, как молодой супруг ушел на фронт, Анастасия начала формировать гуманитарный груз и сама отвозить в зону СВО. «И так стала ездить. Сначала на марьинское направление, а теперь, когда они передислоцировались, — на запорожское», — вспоминает собеседница издания.

Позднее она собрала команду и начала плести маскировочные сети, а также отливать окопные свечи. Эту работу отметили наградой — за активную волонтерскую деятельность и помощь фронту ей вручили медаль Министерства обороны России.

Ранее президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России». Свое обращение он адресовал многодетным матерям, а также женам и матерям участников СВО и попечителям детей-сирот.

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      Елена Торубарова
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