Мужчина поймал партнершу за интимным занятием и начал ее игнорировать

Женщина, которую муж застал за мастурбацией и после этого начал ее игнорировать, поделилась своей историей на форуме Mumsnet. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам автора поста, она состоит в браке уже десять лет и воспитывает с супругом двоих детей, после рождения которых ее либидо сильно упало. «Мы занимаемся сексом в среднем раз в неделю, я бы согласилась на меньшее, так что это уже компромисс. Ему бы хотелось гораздо большего. Я объяснила, что сейчас не испытываю сильного сексуального влечения, но он этого не понимает», — объяснила она.

Когда же муж застал женщину за мастурбацией, сильно разозлился. «Он был в ярости, по-настоящему обезумел. Кричал мне в лицо, что я лгунья и что нашим отношениям конец», — вспомнила она. Теперь, по словам женщины, муж считает, что она хочет заниматься сексом с другим мужчинами, и бойкотирует общение с ней. «Желание получить немного дофамина и снять стресс не означает, что я хотела заняться сексом. Прикосновение к себе не сравнимо с прикосновением кого-то другого. Я просто не могу поверить, что это может разрушить нашу семью», — переживает она.

В комментариях пользовательницы выразили мнение, что брак пары, скорее всего, обречен. «Я жила в обратной ситуации в течение многих лет. Он не мог заниматься со мной сексом, но регулярно мастурбировал в одиночестве, было похоже на предательство. Наш брак близился к концу», — написала одна из женщин.

Ранее девушка получила предложение руки и сердца после секса и осталась недовольна. В своей жалобе она призналась, что рассчитывала на более романтичный и широкий жест.