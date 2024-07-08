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07:33, 8 июля 2024Из жизни

Мужчины устроили поножовщину из-за спора о размерах влагалищ своих жен

В Таиланде фермеры устроили поножовщину после спора о размерах влагалищ их жен

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Таиланде сотрудники утиной фермы напились, поспорили о размерах гениталий своих жен и устроили драку с поножовщиной. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел вечером 4 июля на ферме в провинции Чаченгсау. В полицию сообщили о конфликте между рабочими. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 48-летнего фермера по имени Найяна. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а его ухо «было почти отрезано». Кроме того, у тайца имелся глубокий порез на руке. Мужчину госпитализировали.

Вскоре выяснилось, что на него напал 35-летний коллега по имени Нонг, прибывший на заработки из Лаоса. После трудового дня мужчины крепко выпили, и разговор зашел об их женах. Вскоре они начали хвастаться влагалищами своих супруг и «спорить, чье больше». Беседа переросла в перепалку, а еще через некоторое время Нонг бросился на Найяну с ножом.

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      Никита Савин
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