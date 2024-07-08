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03:27, 8 июля 2024Бывший СССР

На Украине введут «уроки счастья»

Зеленская: в сентябре в украинских школах введут «уроки счастья»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В сентябре в украинских школах введут «уроки счастья», являющиеся аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

«Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье — потому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей», — написала Зеленская.

По ее словам, курс будет развивать социальные навыки, «без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине, заявив, что в стране запрещено все русское.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в школах страны запрещено изучение предметов на русском языке, все литературные произведения российских и советских авторов исключены из школьных программ, а книги на русском языке изымаются из библиотек.

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      Евгений Силаев
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