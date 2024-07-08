Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 8 июля 2024Мир

Новое правительство Британии прекратит суд с МУС из-за выдачи ордера на арест Нетаньяху

The Guardian: новое правительство Британии прекратит суд с МУС из-за Нетаньяху

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Новое правительство Британии во главе с премьер-министром от Лейбористской партии Киром Стармером прекратит судебное разбирательство и откажется от попыток задержать принятие Международным уголовным судом (МУС) решения о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье, 7 июля, Стармер провел разговор с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом о «продолжающихся страданиях и разрушительных потерях жизни» в Газе и заявил, что палестинцы имеют неоспоримое право на палестинское государство.

Новый британский премьер также поговорил с Нетаньяху и изложил ему «ясную и срочную» необходимость прекращения огня в секторе Газа. «Он добавил, что также важно обеспечить наличие долгосрочных условий для решения о двух государствах, включая обеспечение Палестинской администрации финансовыми средствами для эффективной работы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, 10 июня бывшее правительство консерваторов подало в МУС заявку на оспаривание юрисдикции суда в отношении израильских граждан. Лондон утверждал, что судебный орган не имеет законных оснований для выдачи ордеров на арест официальных лиц еврейского государства, в том числе израильского премьера. Однако теперь, по информации издания, Британия с большой долей вероятности откажется от дальнейшего продвижения этой инициативы.

Министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми также заявил, что на этой неделе он начнет рассматривать такие вопросы, как будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и оценка возможных рисков нарушения Лондоном международного гуманитарного права в связи с поставками вооружений Тель-Авиву.

Ранее стало известно, что Стармер захотел исправить ошибку бывшего премьера Бориса Джонсона и улучшить отношения с Европейским союзом. Он подчеркнул, что после смены правительства королевство ждут перемены и другие отношения с ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Байден заявил о равнодушии к мнению своих спонсоров

      Ведущая новостей на Первом канале попала в черные списки казино

      МВФ собрался снизить взимаемые с Украины комиссии и штрафы

      Премьер Словакии вернулся к исполнению обязанностей после покушения

      Москвичи старше 55 лет назвали лучшее место для знакомств

      В российском городе четверых рабочих нашли в колодце без признаков жизни

      В России ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

      Адвокат назвал дату приговора российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Полиция задержала россиянина на пляже в Сочи из-за татуировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше