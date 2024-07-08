Новое правительство Британии прекратит суд с МУС из-за выдачи ордера на арест Нетаньяху

The Guardian: новое правительство Британии прекратит суд с МУС из-за Нетаньяху

Новое правительство Британии во главе с премьер-министром от Лейбористской партии Киром Стармером прекратит судебное разбирательство и откажется от попыток задержать принятие Международным уголовным судом (МУС) решения о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье, 7 июля, Стармер провел разговор с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом о «продолжающихся страданиях и разрушительных потерях жизни» в Газе и заявил, что палестинцы имеют неоспоримое право на палестинское государство.

Новый британский премьер также поговорил с Нетаньяху и изложил ему «ясную и срочную» необходимость прекращения огня в секторе Газа. «Он добавил, что также важно обеспечить наличие долгосрочных условий для решения о двух государствах, включая обеспечение Палестинской администрации финансовыми средствами для эффективной работы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, 10 июня бывшее правительство консерваторов подало в МУС заявку на оспаривание юрисдикции суда в отношении израильских граждан. Лондон утверждал, что судебный орган не имеет законных оснований для выдачи ордеров на арест официальных лиц еврейского государства, в том числе израильского премьера. Однако теперь, по информации издания, Британия с большой долей вероятности откажется от дальнейшего продвижения этой инициативы.

Министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми также заявил, что на этой неделе он начнет рассматривать такие вопросы, как будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и оценка возможных рисков нарушения Лондоном международного гуманитарного права в связи с поставками вооружений Тель-Авиву.

Ранее стало известно, что Стармер захотел исправить ошибку бывшего премьера Бориса Джонсона и улучшить отношения с Европейским союзом. Он подчеркнул, что после смены правительства королевство ждут перемены и другие отношения с ЕС.