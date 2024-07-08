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10:00, 8 июля 2024Силовые структуры

Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ благодаря планам об угоне самолета Ту-22М3

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому военному аэродрому Озерное, который находится недалеко от Житомира, благодаря оперативной игре сотрудников ФСБ при пресечении угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сотрудники силового ведомства провели мероприятия, которые позволили ввести противника в заблуждение.

8 июля ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Летчику с этим предложением написали в мессенджере Telegram. Несмотря на угрозы, он не испугался и сразу же рассказал обо всем командованию. После этого к делу подключились российские спецслужбы. Позднее россиянин рассказал, что ему обещали три миллиона долларов США.

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