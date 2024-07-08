Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ благодаря планам об угоне самолета Ту-22М3

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому военному аэродрому Озерное, который находится недалеко от Житомира, благодаря оперативной игре сотрудников ФСБ при пресечении угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сотрудники силового ведомства провели мероприятия, которые позволили ввести противника в заблуждение.

8 июля ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Летчику с этим предложением написали в мессенджере Telegram. Несмотря на угрозы, он не испугался и сразу же рассказал обо всем командованию. После этого к делу подключились российские спецслужбы. Позднее россиянин рассказал, что ему обещали три миллиона долларов США.