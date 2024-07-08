Reuters: партия Ле Пен возглавит альянс Орбана в Европарламенте

Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен возглавит новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) под названием «Патриоты за Европу», основанную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом передает Reuters.

«Как патриотические силы мы будем работать вместе, чтобы вернуть себе наши институты и переориентировать политику на служение нашим странам и народам», — заявил глава правой французской партии Жордан Барделла.

Австрийская партия свободы (FPO), партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» и чешская партия ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет Андрей Бабиш, сформировали новый альянс в Европарламенте. Целью альянса является борьба с нелегальной иммиграцией, а также передача большего количества полномочий от Брюсселя государствам — членам Европейского союза (ЕС).

Ранее представитель правительства Венгрии сообщил, что «Национальное объединение» присоединится к новому альянсу в Европарламенте под названием «Патриоты за Европу».