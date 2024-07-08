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05:30, 8 июля 2024Путешествия

Переехавший из Голландии тревел-блогер перечислил плюсы жизни в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Переехавший из Голландии тревел-блогер перечислил плюсы жизни в России. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в России круглосуточно работают супермаркеты, чего в Европе не встретишь. Там магазины закрываются в 21:00-22:00. «А что делать, когда холодильник пустой? А) Терпеть до утра. В) Погрызть ручку, как я люблю иногда. С) Переехать в Россию, где есть магазины, которые работают круглосуточно», — заметил блогер.

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Кроме того, в Голландии нельзя найти бесплатные туалеты даже в кафе, ресторанах и торговых центрах. «Что я заметил в Москве — тут туалеты почти везде бесплатные — в парках, на вокзалах, в кафе и даже у Кремля», — объяснил он.

Еще одним плюсом жизни в России иностранец назвал бесплатное образование. В Голландии каждый студент платит минимум 2,3 тысячи евро (219 тысяч рублей) в год.

Ранее этот же тревел-блогер проехал по России на автобусе и описал опыт словами «такое видел только тут». По словам автора публикации, московские остановки автобусов похожи на голландские, однако в маленьких российских городах они отличаются.

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      Марк Успенский
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