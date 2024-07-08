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07:33, 8 июля 2024Путешествия

Переехавший в Россию голландец перечислил любимые русские блюда

Фото: Марина Володько / Фотобанк Лори

Переехавший в Россию голландец перечислил любимые русские блюда, которые «делают его счастливым». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он очень полюбил шашлык, который русские часто готовят. «Я в Голландии может быть раз в год готовил барбекю. Это было обычно с друзьями на праздник или просто на встрече», — поделился блогер.

Среди салатов любимыми для него стали оливье, летний салат с помидорами и огурцами, а также селедка под шубой, мимоза и крабовый. Кроме того, голландцу нравится есть гречку с тушенкой и окрошку.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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