Переехавший в Россию голландец перечислил любимые русские блюда, которые «делают его счастливым». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он очень полюбил шашлык, который русские часто готовят. «Я в Голландии может быть раз в год готовил барбекю. Это было обычно с друзьями на праздник или просто на встрече», — поделился блогер.

Среди салатов любимыми для него стали оливье, летний салат с помидорами и огурцами, а также селедка под шубой, мимоза и крабовый. Кроме того, голландцу нравится есть гречку с тушенкой и окрошку.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».