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17:26, 8 июля 2024Путешествия

Полиция задержала россиянина на пляже в Сочи из-за татуировки

Туриста из Екатеринбурга с нацистскими татуировками задержали на пляже в Сочи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Турист из Екатеринбурга приехал на пляж в Сочи и угодил в полицию из-за нацистских татуировок. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Уточняется, что инцидент произошел на центральном пляже в Лазаревском районе. Отдыхающие заметили запрещенные символы на теле 44-летнего россиянина и вызвали полицию. Приехавшие на место стражи правопорядка задержали екатеринбуржца, доставили его в отдел и составили протокол об административном правонарушении.

По данным источника, суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

В начале июля московская полиция задержала 32-летнего приезжего из Тульской области с татуировкой с нецензурным выражением в адрес Вооруженных сил России. Извинения мужчины записали на видео.

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      Алина Черненко
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