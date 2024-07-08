Порномодель выгнали из хозяйственного магазина за откровенные съемки

В Австралии порномодель пожаловалась, что ее выгнали из хозяйственного магазина за съемки откровенного контента без обнажения. Об этом пишет Daily Star.

Даша Дэйли из города Перт, штат Западная Австралия, зарабатывает на фетишистских фото и видео. В обычных социальных сетях она выкладывает лишь рекламные ролики, на которых предстает в нижнем белье и купальниках. По словам модели, недавно она отправилась в хозяйственный магазин снимать видео для TikTok в рамках вирусного тренда, в котором женщины отказываются от приложений для знакомств и ищут партнеров на улицах и различных заведениях.

Дэйли расхаживала по магазину в коротких шортах, нагибалась к нижним полкам и несколько раз заявила, что «хочет трахаться». Все это снимала ее подруга. Вскоре к девушкам подошла сотрудница магазина и заявила, что подобные съемки там запрещены. В итоге обеих выставили на улицу.

Порномодель пожаловалась, что других девушек из этого магазина не выгоняли. «Все остальные там постоянно снимают, и им сходит это с рук», — пожаловалась Дэйли и назвала причину своего изгнания из хозяйственного магазина смехотворной.

Хотя некоторые поклонники посочувствовали девушке, нашлись и те, кто поддержал сотрудников магазина и заявил, что подобное поведение в общественном месте неприемлемо.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии стала порномоделью и разочаровалась через четыре месяца. Она, в частности, заявила, что заработки в индустрии для взрослых не настолько легки, как это рекламируется.