Мисуркин: «Нацобъединению» помешали прийти к власти из-за позиции по Украине

Французской правой партии «Национальное объединение» помешали получить большинство в парламенте из-за позиции по Украине. Причину поражения на выборах раскрыл член исполнительного бюро партии в регионе О-де-Сен Дмитрий Мисуркин в беседе с РИА Новости.

По его словам, именно из-за этого действующий глава государства Эммануэль Макрон пошел на союз с левыми силами.

«Амбиции некоторых людей могут довести до третьей мировой. И это главный вопрос. Франция должна решать свои вопросы, ей есть, чем заняться. "Национальное объединение" выступает не за Россию, а за Францию», — подчеркнул Мисуркин.

Ранее стало известно, что коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен со 143 местами.