Путин приехал на завершение выставки «Россия»

Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Президент Владимир Путин приехал на ВДНХ в Москве, где завершает свою работу международная выставка-форум «Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что глава государства уже в пятый раз посетил выставку с момента начала ее работы.

Во время поездки он встретился с сотрудниками форума, а также с руководителем выставки Натальей Виртуозовой, которая выразила ему свою благодарность за организацию мероприятия.

Выставка «Россия» стартовала 4 ноября 2024 года. Ее закрытие должно было произойти 12 апреля 2024 года, однако Путин поручил продлить ее до 8 июля — Дня семьи, любви и верности. За время ее работы президент четыре раза посещал выставку.

23 января во время приезда на форум Путин дал старт Году семьи в России. Тогда глава государства отметил, что Год семьи логически продолжает Год учителя и наставника.