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15:31, 8 июля 2024Россия

Путин уволил помощников Шойгу в Совбезе

Путин освободил от должностей помощников секретаря Совбеза Аношина и Мухитова

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил от должностей помощников секретаря Совбеза Сергея Шойгу — Евгения Аношина и Наиля Мухитова. Указы об увольнении чиновников размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Причина снятия Аношина и Мухитова с постов не уточняется. Кто займет должности помощников секретаря Совбеза, также неизвестно.

Ранее, 31 мая, Путин отправил в отставку заместителя Шойгу в Совбезе Михаила Попова, который занимал эту должность с марта 2013 года.

Кадровые перестановки в Совбезе начались после того, как 12 мая президент освободил от должности секретаря федерального органа Николая Патрушева и назначил на его место бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Главой оборонного ведомства стал бывший вице-премьер правительства страны Андрей Белоусов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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