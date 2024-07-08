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20:23, 8 июля 2024Забота о себе

Раскрыты неочевидные симптомы распространенного венерического заболевания

Дерматовенеролог Николаева: симптомы гонореи могут быть похожи на острый цистит

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В некоторых случаях симптомы гонореи могут быть похожи на проявления острого цистита. Неочевидные признаки этого распространенного венерического заболевания раскрыла дерматовенеролог Марина Николаева в беседе с «Газетой.Ru».

Врач заявила, что у мужчин первые признаки гонореи обычно появляются в течение десяти дней после заражения. Инфекция вызывает у них жжение при мочеиспускании, зуд в области половых органов, зеленоватые или желтоватые гнойные выделения из уретры и отек крайней плоти.

У женщин в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, отметила Николаева. В некоторых случаях признаками проблем с интимным здоровьем могут быть вагинальный зуд, слизисто-гнойные выделения из влагалища, обильные менструации и кровотечения между циклами.

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Также, по словам врача, у некоторых женщин может развиться редкое осложнение — воспаление органов малого таза, сопровождающееся недомоганием, повышенной температурой тела и болями в животе и во время полового акта. Как отметила дерматовенеролог, иногда гонорея маскируется под острый цистит, симптомами которого являются частое и болезненное мочеиспускание и тянущие боли в нижней части живота.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит и другие угрозы. Она заявила, что дверная ручка и руки всегда грязнее крышки унитаза, поэтому ручки лучше касаться через чистую салфетку, а руки после посещения туалета нужно тщательно мыть.

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      Наталья Обрядина
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