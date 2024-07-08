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00:15, 8 июля 2024Россия

Раскрыты сложности поисков людей под завалами насосной станции в Волгограде

РИА Новости: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Поиск троих человек, находящихся под завалами насосной станции в Волгограде, осложняется из-за скопления газа под руинами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — рассказал собеседник агентства.

Ранее мэр Волгограда Владимир Марченко сообщил, что поврежденное после взрыва здание насосной станции в Волгограде восстановят.

6 июня на КНС №6 в Волгограде произошел взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека. Также сообщалось, что под завалами могли оказаться три человека.

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      Евгений Силаев
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