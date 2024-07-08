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19:24, 8 июля 2024Забота о себе

Россиянам объяснили опасность недостатка жира

Эндокринолог Павлова: дефицит жира в организме грозит проблемами с иммунитетом

Фото: Unsplash

Дефицит жировой ткани в организме грозит комплексными проблемами со здоровьем, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об опасности излишней худобы она рассказала россиянам в интервью с радио Sputnik.

Павлова объяснила: в жировой ткани происходит синтез большого количества жизненно важных веществ, некоторые из которых провоцируют воспаление, а другие, наоборот, подавляют его. По этой причине, по словам эндокринолога, вреден для здоровья как избыток жира в организме, так и его нехватка.

Эндокринолог предупредила, что недостаток жировой ткани приводит к ослаблению иммунитета, а также провоцирует развитие остеопороза. «У женщины с дефицитом жировой ткани во взрослом возрасте риск развития остеопороза значительно выше, чем у той, у которой жировая ткань развита нормально или даже чуть избыточно», — подчеркнула Павлова.

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В заключение она добавила, что жировая ткань — это амортизатор, защищающий внутренние органы и удерживающий их на месте, поэтому бояться ее наличия не стоит. В норме количество жира не должно превышать 31 процент у женщин и 24 процента у мужчин, добавила врач.

Ранее Павлова назвала простой способ прожить дольше. По ее словам, в ходе масштабного эксперимента врачи установили взаимосвязь между благодарностью и долголетием.

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      Наталья Обрядина
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