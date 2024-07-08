Назван простой способ прожить дольше

Эндокринолог Павлова рассказала, что благодарные люди могут прожить дольше

Благодарные люди могут прожить дольше, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Простой способ продлить себе жизнь она назвала в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что взаимосвязь между благодарностью и долголетием ученые установили в ходе эксперимента с участием 49 тысяч пожилых женщин. Участницам следовало согласиться или опровергнуть утверждения о счастье, например: «У меня в жизни много причин, чтобы быть благодарной» или «Может пройти много времени, прежде чем я почувствую благодарность к чему-то или кому-то» и подобные им.

В течение трех лет после опроса из-за различных болезней умерли 4,6 тысячи участниц опроса. Ученые сопоставили данные и выяснили, что риск преждевременного ухода из жизни был на девять процентов выше у людей, которые мало ценили то, что у них было в жизни.

«Это говорит, что позитивный взгляд на вещи и акцентирование на хорошем способно продлить наше существование», — подвела итог доктор.

Ранее Павлова рассказала о разрушительном воздействии жары на психику. По ее словам, в зной люди становятся раздражительными и заторможенными, а их мозговая деятельность снижается.