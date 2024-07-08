Россиянам перечислили не вызывающие обезвоживание в жару напитки

Диетолог Безнебеева: в жару не стоит употреблять газировку и молочные коктейли

Диетолог Виктория Безнебеева предупредила, что в жару не стоит пытаться утолить жажду сладкой газировкой и молочными коктейлями. Вредные в жаркую погоду напитки и полезные альтернативы им врач перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Безнебеева назвала газированные напитки и молочные коктейли вредными в жару, потому что в них много сахара, провоцирующего обезвоживание. Утолить жажду ими невозможно, зато они могут вызвать набор веса, объяснила врач. Она также обратила внимание россиян на то, что содержащиеся в молоке полезные пробиотики и витамины в жару не оказывают благотворного влияния на организм. Кроме того, из-за высоких температур этот продукт быстро портится, что повышает риск пищевого отравления.

Не стоит употреблять в жару и различные кофейные напитки, например айс-латте. «Как и обычный кофе или чай, такой напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому он быстро выводит полезные вещества и жидкость из организма. Утолить жажду совсем не получится», — отметила Безнебеева. Вместо них диетолог предложила в жару пить простую воду, компоты с низким содержанием сахара, минеральную воду и чаи на основе трав.

Ранее эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина рассказала о способах избавиться от сонливости в жару. Чтобы бороться со сном в жару, важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце и отдыхать в прохладных помещениях, объяснила она.