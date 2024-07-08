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14:49, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин на велосипеде хотел изнасиловать подростка и в результате расправился с ней

В Свердловской области осудят стропальщика за убийство и попытку изнасилования

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который хотел изнасиловать 16-летнюю девушку и в результате расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета (СКР) по региону Александр Сапегин.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 131 УК РФ, а также 105 и 158 УК РФ. Ранее он уже был судим. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Его дело рассмотрит Свердловский областной суд.

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2023 года обвиняемый ехал по городу на велосипеде и около одного из домов заметил несовершеннолетнюю. Он задумал изнасилование, поэтому стал ее преследовать, а потом обогнал и, выбрав наименее освещенный участок, поджидал там. Когда потерпевшая подошла, фигурант затащил ее в лес и попытался осуществить свой план. Девушка оказала сопротивление и начала громко кричать. Мужчина, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, расправился с ней. После этого украл телефон жертвы и скрылся.

Его задержали 31 августа 2023 года. Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, обвиняемый работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов и замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Силовики сутки сидели в засаде, чтобы выйти на его след. Его отношение к преступлению установили при помощи полиграфа.

Ранее в Свердловской области суд приговорил 41-летнего ранее судимого местного жителя к пожизненному лишению свободы за изнасилование 11-летней школьницы и расправу над ней.

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      Варвара Митина
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