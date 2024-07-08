Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:11, 8 июля 2024Моя страна

Россиянка выиграла почти 2 миллиона рублей в лотерею

Россиянка из Ростовской области выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерею

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Туристический агент из Ростовской области выиграла почти 2 миллиона рублей в онлайн-лотерею. Об этом сообщает местный портал «Таганрогская правда».

Россиянка Маргарита (фамилия женщины не раскрывается) часто играет в лотереи и обычно выигрывает небольшие суммы — до 3-4 тысяч рублей. На этот раз она взяла набор, состоящий из 10 билетов. В итоге победительница получила 1,8 миллиона рублей, хотя совсем не ожидала столь крупный выигрыш.

Материалы по теме:
Большая маленькая ложь Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Большая маленькая ложьМаляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
30 ноября 2019
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

«Вечером пришло СМС: из всех билетов выиграл только один, выигрыш составил 1 876 216 рублей. Эмоции были непередаваемые, я кричала и прыгала от радости. Многие знакомые не поверили в мою удачу, говорили, что такого быть не может», — рассказала собеседница издания.

Выигрыш турагент потратит на покупку автомобиля, поскольку год назад получила права, а также на покрытие кредитной карты.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области выиграл в лотерею спустя 15 лет попыток. Мужчина получил заветные 2,5 миллиона рублей. По его признанию, в последние годы он начал заходить на почту и покупать по пять-шесть билетов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      В Белом доме рассказали о вступлении Украины в НАТО

      Суд огласил приговор российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Екатерина Андреева рассказала о тревожном звонке Эрнста

      Польша пообещала поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в ВСУ

      Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

      «Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки

      Синяки и укусы на теле Билли Айлиш смутили фанатов

      Путин посмертно наградил попытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» россиянина

      Бастрыкин затребовал доклад о расследовании терактов в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше