Россиянка выиграла почти 2 миллиона рублей в лотерею

Россиянка из Ростовской области выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерею

Туристический агент из Ростовской области выиграла почти 2 миллиона рублей в онлайн-лотерею. Об этом сообщает местный портал «Таганрогская правда».

Россиянка Маргарита (фамилия женщины не раскрывается) часто играет в лотереи и обычно выигрывает небольшие суммы — до 3-4 тысяч рублей. На этот раз она взяла набор, состоящий из 10 билетов. В итоге победительница получила 1,8 миллиона рублей, хотя совсем не ожидала столь крупный выигрыш.

«Вечером пришло СМС: из всех билетов выиграл только один, выигрыш составил 1 876 216 рублей. Эмоции были непередаваемые, я кричала и прыгала от радости. Многие знакомые не поверили в мою удачу, говорили, что такого быть не может», — рассказала собеседница издания.

Выигрыш турагент потратит на покупку автомобиля, поскольку год назад получила права, а также на покрытие кредитной карты.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области выиграл в лотерею спустя 15 лет попыток. Мужчина получил заветные 2,5 миллиона рублей. По его признанию, в последние годы он начал заходить на почту и покупать по пять-шесть билетов.