Россиянка заявила об избиении ее сына чемпионами России по карате

В Брянской области мать заявила об избиении сына вожатыми в санатории

Россиянка заявила об избиении сына и его друга вожатыми во время отдыха в санатории «Жуковский» в Брянской области. Слова матери приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, двое вожатых в санатории Артем Поспелов и Максим Садовников являются членами сборной России, действующими чемпионами России и тренерами по карате. Со слов матери, именно они избили мальчиков в последний день отдыха — сначала они якобы схватили одного из них и решили «отработать на нем навыки боевого искусства», ударив отдыхающего в живот. После вожатые начали якобы избивать сына россиянки, из-за чего у него начался приступ астмы. Мальчика увезли на скорой в Брянскую областную больницу, где у него также диагностировали ушибы головы и живота.

Мать утверждает, что напавшие на ее сына вожатые были пьяны. По словам других вожатых, Поспелов и Садовников выпивали на протяжении всей смены в санатории. При этом от работы их не отстранили, и они остались в санатории на следующую смену.

После произошедшего родители обратились в полицию. Сами вожатые все обвинения отрицают. В разговоре с «Осторожно, новости» Поспелов заявил, что не бил мальчика, но отказался обсуждать ситуацию, пока ведется разбирательство. По версии родителей детей, которые занимаются карате у тренеров, подростки якобы сами пили алкоголь, а потом ломились в чужие комнаты — вожатые их угомонили.

Ранее в Иркутской области в детском лагере «Юность» тренер избила детей палкой. Ее уволили, после того как инцидент попал на видео и распространился в соцсетях.