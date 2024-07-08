Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре французские авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга в понедельник, 8 июля.

В ведомстве также отметили, что за сутки в зоне спецоперации удалось ликвидировать пять американских реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, российские ПВО сбили в зоне боевых действий 30 беспилотных летательных аппаратов.

До этого стало известно, что российские военные группировки войск «Юг» уничтожили до 650 бойцов Вооруженных сил Украины.

Тогда же были нанесены удары по гаубицам производства США и Великобритании, самоходной артиллерийской установке «Акация», орудиям Д-20, Д-30 и L-119, американской станции контрбатарейной борьбы и семи полевым складам.