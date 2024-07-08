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21:31, 8 июля 2024Ценности

Секс-символ MMA показала фото в откровенном купальнике

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант. Фото: @paigevanzant

Девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Секс-символ MMA поделилась серией снимков, на которых предстала в купальнике красного цвета, оформленном глубоким декольте и высокими вырезами на талии. При этом она позировала перед камерой, держа в одной руке банку с газировкой Coca-Cola.

Подписчики оценили фотосессию спортсменки в комментариях под постом. «Ты прекрасна», «Это тело — просто безумие», «Женщина моей мечты», «Красотка», «Богиня», — писали они.

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», также снялась в откровенном виде. Гольфистка позировала в черном облегающем топе с глубоким декольте и белой юбке длины мини. Она повернулась к камере спиной и положила руки на бедра, приподняв низ своего наряда и оголив ягодицы.

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      Карина Черных
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