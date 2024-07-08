Спасение провалившейся в колодец лошади в Башкирии попало на видео

В башкирском селе Старосубхангулово спасли провалившуюся в колодец лошадь

В башкирском селе Старосубхангулово спасли лошадь, которая провалилась в колодец. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео попал процесс извлечения животного из узкой и глубокой ямы. Известно, что лошадь гуляла по селу, наступила на крышку колодца, которая перевернулась, и упала. На помощь животному пришли семеро местных жителей.

Администрация уже пообещала поменять крышки всех колодцев в селе.

В июне в Приморье спасли лошадь, которая провалилась в погреб.