Спасение провалившейся в колодец лошади в Башкирии попало на видео

В башкирском селе Старосубхангулово спасли лошадь, которая провалилась в колодец. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.
На видео попал процесс извлечения животного из узкой и глубокой ямы. Известно, что лошадь гуляла по селу, наступила на крышку колодца, которая перевернулась, и упала. На помощь животному пришли семеро местных жителей.
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